На севере Украины получила повреждения критическая инфраструктура

Критическая инфраструктура, а также промышленный объект получили повреждения после взрывов в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Север» ВС Украины на своей странице в социальных сетях, передает ТАСС.

Уточняется, что критическая инфраструктура была повреждена в Конотопском районе области, а промышленный объект — в Шосткинском районе.

Другая информация о поврежденных объектах не приводится.

Утром 27 сентября сообщалось, что в подконтрольной Украине части Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры.

Российские военнослужащие начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.