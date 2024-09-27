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Врач назвал продукт, который помогает побороть тягу к сладкому

Врач Агапкин посоветовал для отказа от сладкого добавить в рацион печень

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Shutterstock

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» посоветовал включить в рацион блюда из печени, чтобы отказаться от чрезмерного употребления сладостей.

Во время передачи одной из гостей задали вопрос, действительно ли блюда из печени снижают тягу к сладкому — она ответила отрицательно. Однако врач опроверг предположение девушки.

Эксперт объяснил, что печень снижает тягу к сладкому из-за высокого содержания хрома. Дефицит этого химического элемента может вызывать необъяснимую тягу к сладостям.

Недавно врач Александра Филева рассказала «Газете.Ru», что тяга к определенным продуктам возникает из-за недостатка некоторых элементов — минералов или витаминов и других питательных веществ. Например, чипсов хочется, потому что организму не хватает натрия, фисташек — потому что недостает кальция и витамина Е, а на тортик тянет, если в крови мало хрома и магния.

Ранее ученые выяснили, что подаренная шоколадка утешает лучше разговора с близким.

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