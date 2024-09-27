Адвокат считает, что приговор будет Панину только на руку

Вынесенный приговор по делу об оправдании терроризма только поможет Алексею Панину получить политическое убежище за рубежом в странах, где законодательство России не признается или существует другая юрисдикция. Об этом РИА Новости заявил адвокат Александр Почуев.

«Данный приговор на руку Алексею Панину, потому что он однозначно им воспользуется для признания его политическим беженцем в странах с другими юрисдикциями. Он может получить политическое убежище за рубежом», — заявил Почуев.

До этого второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к 6 годам колонии по делу об оправдании терроризма.

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. 29 мая актера внесли в список террористов и экстремистов.

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