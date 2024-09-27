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Католическая епархия выплатит сотни миллионов долларов жертвам педофилов

Католическая епархия заплатит жертвам сексуального насилия $323 млн

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Ronny Hartmann/Global Look Press

Католическая епархия диоцеза штата Нью-Йорк заплатит жертвам сексуального насилия против детей со стороны своих иерархов $323 млн. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Соглашение обеспечит справедливую компенсацию жертвам насилия, одновременно позволив церкви продолжить свою основную миссию», — заявил представитель епархии Эрик Фазано.

Речь идет об одновременном процессе выплат пострадавшим и процессе банкротства епархии — диоцез вынужден ликвидироваться из-за большого массива жалоб со стороны пострадавших в детстве прихожан. Епархия в штате Нью-Йорк стала одной из более чем двух десятков приходов Римской католической церкви, обанкротившихся в США из-за исков по делам о педофилии.

В 2021 году расследователи выявили тысячи педофилов в рядах католической церкви Франции.

В 2019 году папа Римский Франциск выпустил указ, обязывающий католических священников сообщать о сексуальных преступлениях своих коллег.

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