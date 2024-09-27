Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе объявили спецрежим из-за нашествия медведей

Власти объявили спецрежим в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей

close
Pascal Huot/Shutterstock/FOTODOM

Камчатские власти объявили спецрежим в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей, чтобы увеличить количество опергрупп для ликвидации зверей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, за ночь в городе обезвредили четырех медведей.

Борьба с ними началась после того, как косолапые начали ежедневно заходить в город, бродить по улицам и воровать еду из собачьих мисок во дворах.

Несмотря на уничтожение нескольких хищников, новые сообщения о появлении медведей вблизи жилых домов продолжают поступать.

В августе администрация Соболевского муниципального района Камчатского края ввела режим повышенной готовности в селе Соболево из-за нашествия медведей. Жителей села предупредили о массовом выходе зверей в населенный пункт. Тем, кто находится на территории населенного пункта, власти порекомендовали ограничить передвижение по улицам без транспортных средств. Помимо этого, посоветовали не отпускать детей гулять после 20:00.

По данным администрации Камчатского края, популяция бурого медведя достигает 16 тысяч особей. Как правило, каждый год животные приходят в населенные пункты.

Ранее на Сахалине мужчина спас соседку от медведя с помощью лопаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами