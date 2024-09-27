В российском регионе объявили спецрежим из-за нашествия медведей

Камчатские власти объявили спецрежим в Петропавловске-Камчатском из-за нашествия медведей, чтобы увеличить количество опергрупп для ликвидации зверей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, за ночь в городе обезвредили четырех медведей.

Борьба с ними началась после того, как косолапые начали ежедневно заходить в город, бродить по улицам и воровать еду из собачьих мисок во дворах.

Несмотря на уничтожение нескольких хищников, новые сообщения о появлении медведей вблизи жилых домов продолжают поступать.

В августе администрация Соболевского муниципального района Камчатского края ввела режим повышенной готовности в селе Соболево из-за нашествия медведей. Жителей села предупредили о массовом выходе зверей в населенный пункт. Тем, кто находится на территории населенного пункта, власти порекомендовали ограничить передвижение по улицам без транспортных средств. Помимо этого, посоветовали не отпускать детей гулять после 20:00.

По данным администрации Камчатского края, популяция бурого медведя достигает 16 тысяч особей. Как правило, каждый год животные приходят в населенные пункты.

Ранее на Сахалине мужчина спас соседку от медведя с помощью лопаты.