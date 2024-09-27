Врач-гастроэнтеролог раскрыла опасность ежедневного употребления сосисок

Ежедневное употребление обработанного мяса, в частности, сосисок, увеличивает риск развития колоректального рака, деменции и ишемической болезни сердца. Об этом сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Она напомнила, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала обработанное мясо канцерогеном первой группы, употребление которых может вызвать колоректальный рак. Исследования показали, что если каждый день съедать одну сосиску средних размеров (50 граммов обработанного мяса), то риск развития указанного вида рака увеличивается на 18%, рака молочной железы — на 6%, рака легких — на 12%, отметила Сухорукова.

По ее словам, одна сосиска в день способна повысить вероятность возникновения ишемической болезни сердца на 18% из-за большой концентрации соли и насыщенных жиров в составе. При этом каждые дополнительные 25 граммов обработанного мяса в день способствуют повышению риска деменции более чем на 40%.

Сухорукова призвала по возможности заменять сосиски и колбасы «другими источниками белка».

В середине августа заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что неправильное питание наносит здоровью даже больший вред, чем курение или употребление спиртного. По его словам, если есть колбасу раз в месяц, ничего не изменится, но употреблять ее ежедневно просто недопустимо. Доктор отметил, что даже в самых дорогих колбасных изделиях много сахара, трансжиров, сои, генно-модифицированных продуктов. Частое их употребление — причина развития массы опасных заболеваний, подчеркнул он.

Ранее врач назвала продукты, запускающие процессы старения в организме.