Суд продлил расследование дела о поставке некачественных сухпайков в ВС РФ

Басманный суд продлил до 18 декабря срок расследования уголовного дела о поставке некачественных сухпайков для Вооруженных сил РФ из-за большого объема следственных действий, которые необходимо провести. Об этом сообщается в тексте судебного решения о продлении ареста троим фигурантам дела, пишет ТАСС.

«Органами предварительного расследования Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Срок предварительного следствия продлен до 18.12.2024», — отмечается в документе.

Там указано, что до 18 декабря планируется завершить все судебные экспертизы, осмотреть все изъятые носители информации, документы и предметы, установить всех соучастников преступления, а также допросить сотрудников Минобороны, Грязинского пищевого комбината, компаний «Бруно», «Консервпаклам» и «ГПК-продтара».

В середине сентября суд продлил арест трем топ-менеджерам Грязинского пищевого комбината.

По данным суда, подозреваемые завысили стоимость заключенных с Минобороны контрактов через завышение расходов на приготовление питания, однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.

В деле также участвует экс-замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков. Он отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

Подробнее о деле – в материале «Газеты.ru».

Ранее сообщалось, что в армию России за два года было поставлено более 9,1 млн некачественных сухпайков.