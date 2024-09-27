Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.

25 сентября сообщалось, что в Москве находившийся в неадекватном состоянии иностранец напал на бригаду скорой помощи.

Инцидент произошел на Школьной улице в Таганском районе столицы. По словам медиков, они приехали на вызов к мужчине, который внезапно почувствовал себя плохо, но в ходе осмотра он стал вести себя агрессивно.

По неизвестной причине пациент начал оскорблять врачей и набросился на них. Силовики задержали дебошира, им оказался 24-летний гражданин одного из государств дальнего зарубежья.

Как уточняется, молодой человек оказал росгвардейцам физическое сопротивление, однако его все же скрутили и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Архангельске пьяный пациент с травмой головы напал на медиков с ножом.