Врач предупредила об опасности самолечения астмы

Несмотря на внедрение современных препаратов и подходов к терапии астмы, многие россияне продолжают лечить заболевание с помощью быстродействующих ингаляторов. Они снимают симптомы, но не устраняют воспаление, что может привести к ухудшению состояния в долгосрочной перспективе. Врач — аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Наталья Ненашева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, в чем опасность применения только препаратов для купирования симптомов и самостоятельного лечения астмы.

Как объясняет доктор, люди предпочитают использование быстродействующих ингаляторов преимущественно из-за непонимания последствий такого решения:

«Недооценивать бронхиальную астму — значит ставить под угрозу свою жизнь. Астма провоцирует хроническое воспаление дыхательных путей, что приводит к снижению функции легких, проявляется приступами удушья, постоянной одышкой и приступообразным кашлем. В попытке избавиться от симптомов люди используют быстродействующие ингаляторы, которые работают почти мгновенно, что дает ощущение контроля над ситуацией. Однако купирование симптомов никак не убирает воспаление, а только временно облегчает состояние. Это большое заблуждение — считать, что если симптомы астмы проходят, то полноценное лечение уже не нужно».

По словам врача, механизм действия быстродействующих ингаляторов заключается в расслаблении мышц бронхов и временном улучшении дыхания. Однако лечение астмы предполагает системный подход, который помогает полностью устранить воспаление:

«Единственный верный способ избавиться от симптомов астмы, таких как приступы удушья, кашель, одышка, — обратиться к врачу: аллергологу-иммунологу, пульмонологу или терапевту. Он подберет базисный препарат, содержащий глюкокортикостероид, который снимет воспаление в бронхах. Это поможет снизить частоту обострений и предотвратить дальнейший прогресс болезни. В этом случае потребность в использовании дополнительного быстродействующего ингалятора будет минимальна, потому что воспаление будет находиться под контролем».

При первых симптомах астмы — кашле, особенно ночью или под утро, приступах удушья, одышке после физической нагрузки — необходимо обратиться к врачу и не пытаться лечиться самостоятельно:

«Самолечение астмы — это крайне опасная практика, которая может привести к серьезным последствиям. Полагаться исключительно на быстродействующие ингаляторы — все равно что закрывать глаза на истинную проблему, оставляя воспаление без должного внимания. Это ведет к необратимым изменениям в легких, учащению приступов удушья и в итоге может стать причиной смертельно опасного приступа, который не всегда удаётся остановить вовремя. Именно поэтому важно даже при подозрении на астму обратиться к врачу. Современная терапия позволяет избавиться от симптомов и значительно улучшает качество жизни пациентов с астмой».

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