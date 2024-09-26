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Восьмилетнего самокатчика сбили на пешеходном переходе в Тюмени

В Тюмени автомобиль сбил восьмилетнего самокатчика на пешеходном переходе

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Телеграм-канал Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени восьмилетний самокатчик получил травмы, попав под машину на пешеходном переходе. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, инцидент произошел 26 сентября на Олимпийской улице. Предварительно установлено, что малолетний школьник пересекал дорогу на механическом самокате по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. В этот момент его сбила машина.

В результате произошедшего ребенок получил травму ноги. Информации о тяжести повреждений не поступало.

Находившаяся за рулем автомобиля 37-летняя женщина рассказала, что не смогла вовремя заметить ребенка на самокате. Детали и обстоятельства произошедшей аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого подросток-мотоциклист без прав сбил девочку на пешеходном переходе в Тюменской области. Ребенок попал в больницу.

Ранее мужчина за рулем авто сбил женщину с коляской на пешеходном переходе в Сыктывкаре.

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