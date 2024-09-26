Россотрудничество попросит запретить въезд в Россию учительнице, избившей школьника

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о намерении обратиться к компетентным органам России с просьбой рассмотреть возможность запрета на въезд в страну для учительницы, избившей школьника в Ташкенте. Об этом чиновник написал в Telegram-канале.

«Мы считаем, что эта русофобская акция недопустима и требует жесткой реакции,» - подчеркнул Примаков.

Он также заявил о готовности применить подобные меры в отношении любого человека, поддерживающего избиение школьника, включая руководство учебного заведения.

По его словам, Россотрудничество не допустит, чтобы виновные в этом инциденте или их близкие родственники получали образование в России, участвовали в стажировках или имели доступ к каким-либо российским ресурсам.

Примаков подчеркнул, что такие действия будут предприняты в том случае, если руководство учебного заведения будет покрывать виновных или не предпримет адекватных административных мер.

Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента: педагог русского языка ударила ученика за просьбу вести урок по-русски.

Ранее послу Узбекистана в РФ сделали представление после избиения школьника учительницей.