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Пропавший под Архангельском вертолет мог разбиться у резиденции губернатора

Mash: пропавший под Архангельском вертолет разбился у резиденции губернатора

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Виталий Аньков/РИА Новости

Пропавший вертолет Robinson R44 с депутатом городской думы Архангельска Сергеем Сметаниным на борту мог разбиться недалеко от резиденции губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в районе деревни Бабанегово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы сообщили, что слышали взрыв в том районе.

Отмечается, что депутат Сметанин накануне был на сессии в городской думы, но потом уехал. Со слов знакомых, депутат нервничал. Вероятно, на вертолете он сначала улетел в деревню Бычье, затем отправился в Карандашевскую.

Вечером в четверг, 26 сентября, стало известно, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson R44, на борту которого находились два человека. По информации Telegram-канала Mash, на борту пропавшего в Архангельской области вертолета находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов. Экипаж пропавшего вертолета не имел разрешения на полет.

Позднее стало известно, что пропавший с радаров Robinson R44 упал в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская.

Ранее второе уголовное дело было возбуждено после крушения вертолета в Якутии.

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