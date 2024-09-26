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Стало известно точное место падения пропавшего с радаров вертолета Robinson

В Архангельской области вертолет упал в болотах между Бычьим и Карандашевской

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Jafni Johari/Shutterstock/FOTODOM

Пропавший с радаров частный вертолет Robinson R44 упал в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская в Архангельской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, это произошло накануне между 16:00 и 16:30 по местному времени.

Вечером в четверг, 26 сентября, агентство Интерфакс сообщило, что в регионе пропал вертолет Robinson, на борту которого находились два человека. По данным экстренных служб, воздушное судно следовало по маршруту из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа.

По информации Telegram-канала Mash, на борту пропавшего в Архангельской области вертолета находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов. Экипаж пропавшего вертолета не имел разрешения на полет.

Ранее второе уголовное дело было возбуждено после крушения вертолета в Якутии.

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