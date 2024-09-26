В петербургском метро открыли первый продуктовый магазин

В Санкт-Петербурге в метрополитене открылся первый продуктовой магазин — «Дикси». Подробности сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Магазин расположен возле станции метро «Достоевская», его торговая площадь составляет 333 квадратных метра. Отмечается, что около трети ассортимента магазина приходится на готовую еду для перекуса или обеда вне дома. Средний пассажиропоток станции превышает 515 тыс. человек в месяц.

Как сообщил генеральный директор розничной сети «Дикси» Юрий Семенов, магазин будет учитывать потребности как туристов; рабочих, приезжающих в центр с окраин города; а также жителей этого района.

До этого сообщалось, что с первого сентября пассажиры метро в Москве и Санкт-Петербурге могут пользоваться неограниченным мобильным интернетом от «МегаФона».

В 2023 году метро Москвы и Петербурга воспользовались порядка 2,7 млрд пассажиров.

Ранее власти Петербурга перенесли открытие новой станции метро на 2025 год.