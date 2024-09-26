Безработный россиянин похитил восемь велосипедов за месяц и попался

В Твери задержали мужчину, который похищал велосипеды из подъездов жилых домов. Об этом говорится на сайте Заволжского районного суда.

Предварительно, 24-летний молодой человек, не имеющий постоянного места жительства и работы, совершил восемь краж за последний месяц. Он находил велосипеды, которые не были пристегнуты запирающими устройствами, вывозил на улицу и пытался сбыть их как можно быстрее.

Иногда похититель продавал двухколесный транспорт прохожим, иногда сдавал украденное в ломбарды. В конце концов мужчину поймали. Тогда же выяснилось, что в отношении горожанина уже рассматривается другое уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.

Сейчас вор находится под стражей, только за хищение чужого имущества ему грозит до пяти лет колонии.

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