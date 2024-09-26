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Девочку избили ершиком во время издевательств в школе Петербурга

78.ru: в Петербурге девочку избили ершиком во время издевательств в школе

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Global Look Press

В Петербурге девочки избили сверстницу ершиком в школьном туалете. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в школе, расположенной в районе Колпино. Предположительно, 13-летняя девочка заперлась в кабине туалета во время перепалки со сверстницами. После этого ее ударили ершиком по голове и стали оскорблять. Все это агрессивные подростки записывали на камеру, а затем выложили видео в социальные сети.

Сообщается, что одну из нападавших девочек после произошедшего поставили на школьный учет. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого подростки из Тывы заставили сверстницу извиняться на коленях и избили. В отношении родителей нападавших в полиции составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в российской школе третьеклассницу избили на глазах у учителя.

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