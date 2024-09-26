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В Архангельской области идут поиски пропавшего с радаров вертолета

Под Архангельском две наземные группы ищут пропавший с радаров вертолет Robinson

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Виталий Аньков/РИА Новости

В Архангельской области две наземные группы ведут поиски пропавшего с радаров частного вертолета Robinson R44. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Вечером в четверг, 26 сентября, агентство Интерфакс сообщило, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson, на борту которого находились два человека. По данным экстренных служб, воздушное судно следовало по маршруту из поселка Бычье в поселок Карандашевская Приморского округа региона.

По данным Telegram-канала Mash, на борту пропавшего в Архангельской области вертолета находился депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин. Вторым находившимся на борту воздушного судна являлся местный бизнесмен Алексей Семенов. По предварительным данным, Robinson R44 принадлежит депутату законодательного собрания Архангельской области Петру Ватутину.

Ранее второе уголовное дело было возбуждено после крушения вертолета в Якутии.

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