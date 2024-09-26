Кошка украла выигрышный лотерейный билет и принесла его хозяйке

В Великобритании кошка украла выигрышный лотерейный билет и принесла его своей хозяйке. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошел в городе Пензанс графства Корнуолл. 33-летняя женщина около года назад завела кошку и назвала ее Манки. Когда она немного подросла, то стала приносить своей хозяйке подарки с улицы.

Когда Манки в очередной раз вернулась с прогулки с чем-то в зубах, женщина взяла это в руки и поняла, что бумажка является выигрышным лотерейным билетом. Сообщается, что так британка смогла выиграть 10 фунтов стерлингов, которые планирует получить по этому билету и обналичить.

Женщина не знает, как ее кошке удается находить свою добычу. До этого Манки приносила меню бара, вилки для розеток, детскую соску, пакетик кофе и жареную курицу из KFC.

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