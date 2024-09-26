Суд начал заседание по делу экс-депутата Госдумы

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения экс-депутату Государственной Думы Григорию Шилкину. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Экс-депутата подозревают в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

О задержании Шилкина стало известно 26 сентября. Бывшего слугу народа арестовали в Архангельске. В его доме и офисе были проведены обыски.

До этого депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина по подозрению в получении взяток. По словам парламентария, против чиновника возбудили уголовное дело.

Ранее депутат сбил свердловчанку на пешеходном переходе и скрылся.