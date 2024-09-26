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Прокуратура Петербурга потребовала признать саентологов экстремистами

47news: прокуратура Петербурга потребовала запретить саентологов как экстремистов

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Прокуратура Петербурга подала в городской суд иск о запрете церкви саентологов на территории РФ. Об этом сообщает 47news.

Церковь саентологов хотят признать экстремистами. Предварительное заседание назначено на 15 октября.

Источник отмечает, что в прошлом году в Невском районном суде вынесли приговор пятерым саентологов по статьям, связанным с экстремизмом. Сама же организация не была признана экстремистской.

До этого российский исламовед, доктор исторических наук Роман Силантьев обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать запрет Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ.

В конце лета сообщалось, что МВД разработало новый законопроект, предусматривающий введение штрафов и дисквалификации для представителей органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления за невыполнение мер по борьбе с экстремизмом.

Ранее политолог поддержал новую стратегию противодействия экстремизму.

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