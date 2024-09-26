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В Подмосковье открыли сенсорный сад

Сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы появился в Подмосковье

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Министерство строительного комплекса Московской области

В Центре детской психоневрологии НИКИ детства открылся сенсорный сад для детей с болезнями нервной системы и психическими расстройствами, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Как отметила врач-невролог Лолита Пак, для детей в саду установили стимулы для активации органов чувств, среди которых цветовые, световые и тактильные.

«Есть грядка с ароматическими растениями – мелиссой, мятой, базиликом. Все элементы сада можно трогать. Они помогают детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями лучше воспринимать и обрабатывать сенсорные сигналы, а также снижать тревожность», — сказала она.

Детям с нарушениями интеллекта и памяти сенсорный сад помогает тренировать память и внимание, предлагая приятные и повторяющиеся сенсорные впечатления. Это формирует положительные ассоциации и улучшает когнитивные функции. Детям с двигательными нарушениями сенсорный сад полезен в развитии моторики, координации, навыков общения и социализации. Родители участвуют в процессе взаимодействия ребенка с элементами сада и помогают овладевать новыми навыками.

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