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Мужчина ударил 17-летнюю беременную девушку ногой в живот на Октоберфесте

Мужчина пнул беременную девушку ногой в живот на Октоберфесте в Мюнхене

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Michael Dalder/REUTERS

Молодой человек напал на беременную девушку на Октоберфесте в Мюнхене, сообщает Bild.

По данным полиции, 17-летняя девушка, которая находится на седьмом месяце беременности, обратилась в полицейский участок 22 сентября. Она рассказала, что 21-летний юноша, имени которого она не знает, ударил ее ногой в живот. Пострадавшую отвезли в больницу для дальнейшего обследования. Врачи убедились, что проблем с плодом не возникло, и отпустили жертву. Сейчас полиция проводит расследование в отношении подозреваемого, возбуждено дело о нанесении тяжких телесных повреждений.

Известно, что на знаменитом немецком фестивале пива, который продлится до 6 октября, ежедневно заступают на дежурство 600 правоохранителей. Однако, несмотря на это, в течение первых пяти дней Октоберфеста произошло несколько инцидентов, в которых потерпевшими оказались посетительницы. Так, одну из них изнасиловал сотрудник службы безопасности. Также сообщалось, что 51-летний посетитель снял другую молодую женщину под юбкой на свой мобильный телефон, но не остался незамеченным и был задержан.

Ранее в Перми условный срок дали мужчине, который регулярно избивал беременную сожительницу.

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