Мужчина рассказал, что его выгнали из ресторана из-за его изуродованного лица

Британец рассказал, что его выгнали из ресторана из-за его «изуродованного лица», пишет LADBible. Мужчина уверен, что инициаторами выступили другие посетители заведения, которым не понравилась его внешность.

Оливер Бромли рассказал, что у него нейрофиброматоза первого типа — болезнь, которая приводит к образованию доброкачественных опухолей на коже и вокруг глаз, что может привести к деформациям лица. Во время своего визита в ресторан на юге Лондона, мужчина столкнулся с неприятной ситуацией, когда сотрудники попросили его покинуть заведение, объяснив свое решение тем, что он пугает клиентов своим внешним видом.

«Мне сказали: «Пожалуйста, уходите», потому что, по их словам, я пугаю клиентов, и на меня уже были жалобы», — вспоминает Бромли.

После этого инцидента британец обратился в полицию и подал жалобу на дискриминацию. Офицеры заявили, что приняли заявление и начали расследование дела. Реакция общественности была весьма бурной, многие пользователи социальных сетей выразили свою поддержку Оливеру и возмущение действиями сотрудников ресторана.

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