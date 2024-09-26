Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина рассказал, что его выгнали из ресторана из-за его изуродованного лица

LADBible: британец пожаловался на ресторан, откуда его выгнали из-за изуродованного лица

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британец рассказал, что его выгнали из ресторана из-за его «изуродованного лица», пишет LADBible. Мужчина уверен, что инициаторами выступили другие посетители заведения, которым не понравилась его внешность.

Оливер Бромли рассказал, что у него нейрофиброматоза первого типа — болезнь, которая приводит к образованию доброкачественных опухолей на коже и вокруг глаз, что может привести к деформациям лица. Во время своего визита в ресторан на юге Лондона, мужчина столкнулся с неприятной ситуацией, когда сотрудники попросили его покинуть заведение, объяснив свое решение тем, что он пугает клиентов своим внешним видом.

«Мне сказали: «Пожалуйста, уходите», потому что, по их словам, я пугаю клиентов, и на меня уже были жалобы», — вспоминает Бромли.

После этого инцидента британец обратился в полицию и подал жалобу на дискриминацию. Офицеры заявили, что приняли заявление и начали расследование дела. Реакция общественности была весьма бурной, многие пользователи социальных сетей выразили свою поддержку Оливеру и возмущение действиями сотрудников ресторана.

Ранее пользователей соцсетей удивила внешность 52-летней женщины из Южной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами