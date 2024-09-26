Напавшего на полицейского сына миллиардера Бажаева освободили из СИЗО

Сына миллиардера Мусы Бажаева, арестованного за нападение на сотрудника МВД, отпустили из СИЗО. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

23-летний Тимур Бажаев подписал письменное обязательство, по которому должен своевременно являться по вызовам следователя или в суд. В случае перемены места жительства он также должен незамедлительно сообщать об этом.

Дело о нападении на полицейского, фигурантом которого значится Тимур Бажаев, передали из столичного управления в центральный аппарат СК.

27 июля следственное управление СК РФ по Москве заявило о взятии под стражу Тимура Бажаева, принявшего участие в драке с полицейскими в районе стадиона «Лужники». В результате против него возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении стражей порядка. Его арестовали на два месяца, он не признал вину в суде.

Ранее Муса Бажаев прокомментировал задержание сына.