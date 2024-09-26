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Родителям рассказали, в каком возрасте стоит начинать учить детей плавать

Инструктор Антонов: учить детей плавать стоит в возрасте от 4 до 6 лет

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Shutterstock

Учить детей плаванию стоит начинать в возрасте от четырех до шести лет, когда ребенок уже способен выполнять упражнения и следовать инструкциям. Об этом в интервью РИАМО сообщил методист-инструктор отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Важно поддерживать интерес ребенка к занятиям, чтобы они проходили в позитивной и увлекательной форме. Однако плавание полезно и взрослым, включая пожилых людей, которым важно проводить занятия под наблюдением тренера во избежание травм», — отметил Антонов.

Специалист посоветовал сначала освоить базовые навыки, такие как правильное дыхание и умение держаться на воде, а затем приступать к осваиванию стилей плавания.

До этого Антонов предупреждал, что плаванием не следует заниматься при проблемах с сердцем, дыхательной системой, а также инфекционных заболеваниях кожи. Кроме того, по его словам, от водных видов спорта следует воздержаться людям с психическими расстройствами и хроническими болезнями.

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