В Ленобласти девочка получила ожоги ягодиц в туалете детского сада

Девочка из Ленобласти попала в больницу с ожогами после дня, проведенного в детском саду. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в учебном заведении Мурино. По словам матери, в медучреждение ребенок попал после того, как его отвели в детский сад. Специалисты диагностировали ожоги ягодиц второй степени. Известно, что травму пострадавшая получила в туалете.

Женщина также заявила, что, когда ее дочь пожаловалась воспитателям на ожоги, те просто сказали, что если пройдет, то она придет в детский сад на следующий день. Самой родительнице в детском саду сообщили, что «ничего не видели».

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей. На ситуацию обратили внимание в следственном комитете. По словам россиянки, с ней связалась представитель ведомства, мать пострадавшей отправила ей фото.

До этого в Узбекистане учительница избила ребенка за замечание. Педагог вела урок русского языка на узбекском, и один из учеников попросил говорить на нужном языке.

В результате женщина схватила ребенка за горло и била головой о доску. Ребенок серьезных травм не получил.

Ранее в Нижнем Новгороде неизвестный обстреливал из страйкбольного ружья детский сад.