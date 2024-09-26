В «Сенеже» пройдет всероссийский хакатон «Цифровой прорыв»

В мастерской управления «Сенеж» в Московской области с 27 по 29 сентября пройдет всероссийский хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», сообщает пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга».

Всего на этап хакатона зарегистрировались 1616 молодых IT-специалистов в составе 314 команд. Очно на хакатоне будут присутствовать более 200 человек из 26 регионов России. Участники поборются за призовой фонд в 7 млн рублей.

Команды-участники хакатона должны будут за 43 часа разработать решения для цифровых активов главного партнера хакатона «Газпром-Медиа Холдинг».

Специально к хакатону Rutube подготовил 5 кейсов по настройке рекомендаций для новых пользователей, созданию интеллектуального помощника, генерации виральных клипов и тегов.

Как отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский, компания особенно заинтересована в поддержке молодых IT-специалистов.

«Такие проекты как «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» — это отличная возможность для новичков не только поработать с реальными кейсами, но и пообщаться с лучшими специалистами сферы, перенять их опыт. Думаю, что именно такие инициативы меняют к лучшему IT-сферу России», — сказал он.

Также для всех участников проведут развлекательную и образовательную программы.