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В США обнародовали фото сбитого над Канадой неопознанного объекта

CTV News: опубликовано фото объекта, сбитого над Юконом в 2023 году

В США впервые было опубликовано изображение неопознанного летающего объекта (НЛО), который сбил американский истребитель над Канадой в прошлом году. Об этом сообщает CTV News.

«Истребитель США F-22 сбил объект 11 февраля 2023 года, вскоре после того, как он вошел в воздушное пространство Канады на территории Юкон, которая граничит с Аляской», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, сильно отредактированные документы показывают, что изображение было одобрено для публичного распространения в течение нескольких дней после громкого инцидента. Однако затем неназванное должностное лицо по связям с общественностью выразило опасения, что публикация снимка «может вызвать еще больше вопросов».

Как сообщает CTV News, первоначально объект летел от Аляски в сторону Канады. Тогда командование воздушно-космической обороны Северной Америки первым обнаружило «высотный воздушный объект». По их данным, он находился на высоте около 13 тысяч метров. В результате были подняты в воздух самолеты для слежения за объектом. Сообщалось также, что верхняя четверть этого объекта была металлическая, остальная — белая. Помимо этого, был замечен «провод с каким-то подвешенным к нему пакетом» на нижней части НЛО.

В прошлом году американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что правительство США скрывает правду об НЛО не потому, что боятся запугать общественность, а из-за совершенного ими злодеяния.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США пройдут слушания по НЛО.

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