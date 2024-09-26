В Татарстане поймали мужчину, который гулял по улице с незарегистрированным ружьем

В Зеленодольске задержали местного жителя, который шел по улице с обрезом ружья. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Вчера вечером прохожий обратился к наряду вневедомственной охраны и сообщил, что видел, как по улице Юности разгуливает подозрительный гражданин с предметом, похожим на обрез ружья. Росгвардейцы проверили информацию и в указанном месте действительно заметили неизвестного, который при виде патруля занервничал и спрятал оружие за спину.

Правоохранители потребовали, чтобы мужчина бросил ружье на землю, а затем задержали его, заковав в наручники. У задержанного изъяли самодельный обрез охотничьего ружья марки ИЖ-17 без патронов. Разрешительных документов на ствол у горожанина не было, их отсутствие он объяснил тем, что только что нашел ружье на улице и шел домой.

Судя по поведению, 50-летний задержанный был пьян, также выяснилось, что он имеет несколько судимостей. Его доставили в дежурную часть. По факту незаконного ношения оружия полицейские уже возбудили уголовное дело.

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