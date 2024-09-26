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«Выбирай, какой глаз»: в Москве мужчина угрожал ребенку и ставил на колени школьников

В Москве двоих мужчин осудили за угрозы ножом и издевательство над детьми

В Москве суд вынес приговор мужчинам, которые напали на детей и угрожали им. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 60-летнему мужчине показалось, что десятилетний мальчик с друзьями слишком сильно шумит, поэтому он вышел и стал угрожать ему ножом, говоря: «Выбирай, какой глаз, левый или правый?».

После этого он позвал своего 38-летнего знакомого, с которым начал избивать несовершеннолетних в возрасте от девяти до 12 лет.

«Применяли физическую силу, наносили удары палкой, а также оказывали моральное давление, заставляя встать на колени», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и хулиганстве. Суд признал обоих виновными. Мужчину, который угрожал ребенку ножом, приговорили к четырем годам и четырем месяцам лишения свободы, его знакомый получил 3,5 года. Оба будут отбывать срок в колонии общего режима.

Ранее в Волгоградской области местные жители избили подростков в массовой драке.

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