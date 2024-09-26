Милонов призвал помочь каждой «альтушке» найти на Госуслугах своего «скуфа»

В России не нужно вслед за движением чайлдфри запрещать так называемых «альтушек» и «скуфов». В их существовании нет ничего плохого, поэтому им нужно помочь найти друг друга, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов Общественной Службе Новостей.

«Альтушками» в соцсетях называют молодых девушек – представительниц альтернативных субкультур, которые выделяются своей внешностью и ярким макияжем. От существования такого течения и его последователей нет никакого вреда, как и от «скуфов», убежден Милонов. Более того — каждая «альтушка» мечтает найти своего «скуфа», считает парламентарий.

«Девушкам не нужны изнеженные женоподобные гомики, им нужен нормальный мужик-слесарь с пышными усами, бородой и сильными руками: чтобы мог кран поменять, полку прибить и политические моменты ей разъяснить», — заявил депутат.

Он вновь призвал разработать приложение для знакомств на базе портала «Госуслуг», чтобы русские «альтушки» могли найти «русских милых и забавных скуфов».

Напомним, Милонов до этого заявлял, что раздел знакомств на «Госуслугах» поможет найти надежного партнера. Портал проводит сертификацию учетной записи, таким образом, желающие познакомиться для серьезных отношений получат возможность общаться только с теми, кто прошел проверку. Всех женатых в разделе знакомств на «Госуслугах» депутат призвал блокировать.

Ранее лингвист объяснил, чем хороши слова «скуф», «альтушка» и «душнила».