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Львова-Белова сообщила о возврате девяти детей на Украину

Львова-Белова встретилась с украинскими детьми, которые вернутся на родину

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россия передала Украине девять детей при посредничестве Катара, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Омбудсмен, находясь в Дохе, заявила, что при содействии детского омбудсмена и при посредничестве Катара еще девять украинских детей воссоединятся со своими семьями. Этому процессу в том числе поспособствовали переговоры с украинской стороной при посредничестве дипмиссии Катара.

Дети были разлучены с семьями в ходе специальной военной операции.

Львова-Белова также встретилась с семью украинскими детьми, которые вернутся на Украину к своим семьям в результате восьмого раунда воссоединения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это процесс двусторонний: дети остаются как на стороне России, так и на стороне Украины по разным причинам, в основном это семейные ситуации», — уточнила Львова-Белова во время встречи с украинскими детьми.

В общей сложности при содействии российского омбудсмена и поддержке ее аппарата с начала СВО 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах и 13 детей из восьми семей — с родственниками в России.

Ранее сообщалось, что детей из России запретят усыновлять в страны, где разрешена смена пола.

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