«Потеряла много крови»: две школьницы заманили четвероклассницу в лес и порезали ей руки

В Калужской области две подруги 11 и 12 лет порезали руки десятилетней девочке. Об этом сообщает местный журналист Евгений Серкин в Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Калужская Опытная Сельскохозяйственная Станция 21 сентября. По информации медийщика, у старших девочек возник конфликт с четвероклассницей. Подруги решили отомстить девочке. Они заманили ее в лес, где обещали ей сюрприз. Школьницы попросили младшую девочку протянуть руки: когда та сделала то, что ее просили, обидчицы достали лезвие, порезали ей кисти, после чего убежали.

Потерпевшая дозвонилась до отца. Тот оказал дочери первую помощь и отвез в больницу. По словам врачей, девочка потеряла много крови. Обидчицы перерезали ей сухожилия и задели нерв.

Семья школьницы написала заявление в полицию. В правоохранительных органах устанавливают обстоятельства случившегося.

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