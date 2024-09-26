В Национальной мясной ассоциации рассказали, как выбрать пельмени

В магазине лучше всего покупать пельмени самой лучшей категории А, однако в современной маркировке такое обозначение больше не применяется. Об этом Pravda.Ru рассказал заместитель руководителя Национальной мясной ассоциации Максим Синельников.

По его словам, классификация построена по мясному ингредиенту. Специалист уточнил, что в категорию А для пельменей должно входить не менее 80% мяса.

«Сейчас делят на мясную продукцию, в которой 60% и более мясных ингредиентов, мясосодержащую от 5% до 60%, и внутри мясосодержащей продукции делится на мясорастительную (это 30-60% мясных ингредиентов) и растительно-мясную (от 5% до 30%)», — сказал Синельников.

Эксперт Роскачества Наталья Завьялова до этого говорила, что в приобретенных в магазине пельменях встречаются опасные бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонеллы. Роскачество исследовало 20 торговых марок пельменей по 587 показателям. В итоге ни одна продукция не стала претендентом на российский знак качества. По ее словам, чтобы избежать негативных последствий, следует не покупать пельмени или же варить их минимум 10 минут.

Ранее диетолог раскрыла главную опасность пельменей.