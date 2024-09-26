Ликсутов сообщил о начале подготовки метро Москвы к зиме

До конца октября на всех станциях московского метро установят почти 6 тыс. вестибюльных дверей в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, инфраструктуру Московского метрополитена дважды в год готовят к смене сезонов – летнего и зимнего.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем комфортные поездки пассажиров в городском транспорте», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что специалисты начали проводить работы заранее, чтобы при изменениях погоды на станциях и в поездах оставалась комфортная температура.

В Дептрансе отметили, что в рамках подготовки к зимнему сезону на станциях проверят воздушно-тепловые завесы, а при наступлении холодов тоннельную вентиляцию и кондиционеры в поездах переведут на зимний режим работы.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что Московский метрополитен принял семь новых мотовозов отечественного производства. Всего приемочные испытания сейчас проходят 20 единиц техники. По его словам, отечественные мотовозы дадут возможность эффективнее и качественнее обслуживать инфраструктуру метро.