Россиянин, переживший удар молнии в Грузии, покинул больницу и вернулся в Самару

Россиянин, получивший удар молнии в Грузии, вернулся домой. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным источника, 32-летнего россиянина выписали из больницы, после чего он отправился с друзьями домой на машине. Во Владикавказе они сделали остановку, чтобы местные медики сделали мужчине перевязку.

Несмотря на то, что россиянин отправился домой, в Самару, ему еще предстоит посетить больницу, где он будет наблюдаться и проходить реабилитацию.

«Друзья парня шутят, что у него теперь должны появиться суперспособности», – сообщается в публикации.

Турист приехал в Батуми на концерт на пирсе более десяти дней назад, но в какой-то момент в него ударила молния и одежда загорелась. В результате мужчина выжил и не получил серьезных травм.

В какой-то момент его состояние ухудшилось. Сам пациент рассказывал, что на лечение в грузинской клинике он потратил более двух тысяч долларов, ему помогали друзья и родственники.

Ранее американка выжила после удара молнии и заявила об улучшении интуиции.