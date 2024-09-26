Подростки из Тывы заставили сверстницу извиняться на коленях и избили

Школьница из Тывы издевалась над сверстницей, заставляя просить прощения. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в Кызыле. На кадрах, которые сняли сами школьники, заметно, как пострадавшая стоит на коленях и просит прощения, пока остальные смеются, комментируют и поощряют происходящее.

После этого стоявшая рядом девушка начинает избивать сверстницу, нанося удары по лицу. По какой причине это происходит, не сообщается. Получила ли избитая серьезные травмы, также неизвестно.

По словам замглавы администрации Кызыла Натальи Попугаловой, девочка, которая на видео избивала пострадавшую, стоит на учете за бродяжничество. В отношении родителей в полиции составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

«К детям, которые являются пассивными зрителями, тоже будут предприняты меры административного воздействия», – поделилась Попугалова.

По словам представителей МВД, в ведомстве уже установили участников инцидента. В отношении школьников и их родителей проводится проверка.

Ранее в Амурской области подвергавшийся травле школьник согласился устроить стрельбу в учреждении за деньги.