Парфюмер перечислила лучшие ароматы на осень

На осень отлично подойдет парфюм с нотой шафрана или сочетанием терпких нот с более мягкими и обволакивающими аккордами. Об этом «Москве 24» рассказала аромадизайнер и парфюмер Юлия Вельчева-Лутак.

Она посоветовала обратить внимание на сочетания сухофруктов, древесины, пряностей, а также терпкие ноты — кардамон, удовое дерево, кедр, табачные листья, кожа. По ее словам, они хорошо сочетаются со стручками ванили, сандалом, ирисом, нарциссом.

«Если сложно решиться на многосоставные, сложные композиции, можно нанести парфюм на шарф, рукав пиджака или, например, пальто. Это позволит привыкнуть к звучанию аромата, но при этом не устать от его шлейфа», — отметила Вельчева-Лутак.

Эксперт также порекомендовала миксовать парфюмы. Например, нанести один на кожу, а второй — на одежду, чтобы получить уникальное звучание.

Химик, парфюмер Валерия Нестерова до этого говорила, что одним из самых интересных «овощных» звучаний в парфюме является сочетание нот моркови и ванили. По ее словам, в этом случае сладковато-землистые оттенки моркови и кремовая ваниль вызывают ассоциации с морковным пирогом.

Ранее сообщалось, что россияне переходят на отечественный парфюм.