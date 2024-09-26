Прикамская пенсионерка сломала знакомому ребра из-за куска копченого мяса

В Пермском крае осудили 76-летнюю местную жительницу, которая проучила своего знакомого, укравшего у нее кусок мяса восемь лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Инцидент с участием пожилой женщины произошел в мае текущего года. Пенсионерка пришла в гости к знакомым, где увидела мужчину, который в 2016 году забрал у нее кусок копченого мяса и не компенсировал это. Женщина, разозлившись, избила должника.

«Первый удар пришелся по голове, от которого мужчина упал на пол на четвереньки. Он попытался подняться, но ничего не вышло. Пенсионерка продолжила избиение и нанесла еще несколько ударов ногами по телу своего обидчика. При этом она была обута в галоши», — следует из материалов дела.

Потерпевшему диагностировали закрытую травму грудной клетки, а против агрессорки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» УК РФ.

Женщина свою вину отрицала. На заседании суда она отметила, что удары были «несильные», а ее целью было «растормошить знакомого». Тем не менее суд встал на сторону обвинителя, местную жительницу признали виновной во вменяемом ей преступлении и приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.

Ранее в Ростовской области пенсионерка избила мужа мясорубкой из-за старых обид.