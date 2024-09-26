Больше половины москвичей нуждаются в площадках для выгула собак

Большинство — 72% — москвичей считают наличие площадок для выгула собак важным фактором при выборе жилья, подходящего для жителей с питомцами, а 68% участников опроса заявили о важности сервиса по выгулу животных. Это показало исследование аналитического центра компании Stone, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Эти результаты подчеркивают растущий интерес жителей столицы к комфортным условиям жизни с домашними питомцами в современных жилых комплексах, отмечают аналитики.

Респонденты — москвичи в возрасте от 25 до 55 лет, все они являются владельцами домашних животных или планируют завести их в ближайшее время и находятся в настоящий момент на этапе выбора квартиры.

Опрос выявил, какие элементы инфраструктуры для домашних питомцев они считают важными при выборе нового жилья. Лидером среди предпочтений стали специальные площадки для выгула и тренировки собак — за них высказались 72% респондентов. В дополнение к классическим площадкам для выгула собак 70% участников опроса отметили важность наличия парков и зеленых зон рядом с жилым комплексом, где можно спокойно гулять с питомцами. Комфортные лапомойки в лобби также пользуются популярностью — необходимость их наличия подчеркнули 64% опрошенных.

Зоомагазины в шаговой доступности, где можно приобрести корм и другие товары для домашних животных, привлекают внимание 61% респондентов. Клиники ветеринарной помощи на территории жилого комплекса показали себя востребованными для 55% участников, что свидетельствует о высоком интересе к обеспечению здоровья питомцев вблизи дома. Находясь на прогулке с питомцем, 53% респондентов отметили важность наличия специальных мусорных контейнеров для отходов, которые помогают поддерживать чистоту в местах выгула животных.

В рамках исследования также был проведен опрос среди жителей Москвы о том, какие услуги они считают наиболее полезными на территории жилых комплексов для владельцев животных. Согласно опросу, наиболее востребованными оказались услуги по выгулу питомцев. Еще один популярный запрос — груминг. Владельцы животных особенно ценят расположение зоосалонов на территории жилых комплексов, что позволяет им существенно экономить время.

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