Меркачева рассказала о главной сложности в работе над книгами в жанре тру-крайм

Во время написания рассказа о преступлениях в жанре тру-крайм важно показать, что «сломалось» в человеке, а также оценить, «можно ли было это «починить». Об этом рассказала правозащитница, журналист, член Совета по правам человека Ева Меркачева, передает проект «Сноб».

По ее словам, в этом заключается самая главная сложность.

«Любое преступление — это всегда крик о помощи. Человек, у которого все в порядке, в том числе со здоровьем (особенно ментальным), любит и уважает себя и других, принимает установленные обществом правила поведения, законы», — сказала она.

Меркачева уточнила, что написание книг в жанре тру-крайм не заставляет ее ненавидеть людей, а, напротив, позволяет «больше любить их и сострадать им». Она добавила, что это справедливо не только по отношению к жертвам, но и преступникам.

В июне Ева Меркачева говорила, что одни сутки содержания заключенных обходятся государству в две-три тыс. рублей. При этом с тех, кто в колонии работает, вычитают деньги за коммунальные услуги, заявила она.

Ранее Меркачева рассказала о последних месяцах жизни Николая Сванидзе.