Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Меркачева рассказала о главной сложности в работе над книгами в жанре тру-крайм

Член СПЧ Меркачева: преступления являются криком о помощи

close
Нина Зотина/РИА Новости

Во время написания рассказа о преступлениях в жанре тру-крайм важно показать, что «сломалось» в человеке, а также оценить, «можно ли было это «починить». Об этом рассказала правозащитница, журналист, член Совета по правам человека Ева Меркачева, передает проект «Сноб».

По ее словам, в этом заключается самая главная сложность.

«Любое преступление — это всегда крик о помощи. Человек, у которого все в порядке, в том числе со здоровьем (особенно ментальным), любит и уважает себя и других, принимает установленные обществом правила поведения, законы», — сказала она.

Меркачева уточнила, что написание книг в жанре тру-крайм не заставляет ее ненавидеть людей, а, напротив, позволяет «больше любить их и сострадать им». Она добавила, что это справедливо не только по отношению к жертвам, но и преступникам.

В июне Ева Меркачева говорила, что одни сутки содержания заключенных обходятся государству в две-три тыс. рублей. При этом с тех, кто в колонии работает, вычитают деньги за коммунальные услуги, заявила она.

Ранее Меркачева рассказала о последних месяцах жизни Николая Сванидзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами