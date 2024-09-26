Игорь Стрелков дал прогноз по своему освобождению из колонии

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (настоящая фамилия — Гиркин), осужденный по делу об экстремизме, считает бессмысленным давать прогнозы о своем возможном освобождении из колонии. Об этом он заявил в интервью RTVI.

«Делать прогнозы на будущее в колонии бессмысленная затея. Моя судьба зависит от ситуации в стране. Финал для меня может быть как оптимистичным, так и предельно печальным», — сказал Стрелков.

Игоря Гиркина арестовали в июле 2023 года. Заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля. Стрелкова обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

В одном из них мужчина писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Он отбывает наказание в колонии в Кировской области.

Ранее сообщалось, что Стрелкова в колонии перевели в электрики.