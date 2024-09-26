Николаевскую область Украины частично обесточило после удара по энергообъекту

Один из объектов энергетической инфраструктуры Николаевской области Украины получил повреждения в результате удара российских войск, часть региона обесточило. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель областной администрации Виталий Ким.

«Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в области, наблюдается отключение абонентов. Большая часть уже запитана ​​энергетиками, работы продолжаются», — написал чиновник.

В ночь на 24 сентября удары наносились по объектам энергетики в Полтавской области. В результате произошедших взрывов без света остались 20 населенных пунктов, сообщил глава местной областной администрации Филипп Пронин.

22 сентября минэнерго Украины рассказало о пожаре на территории подстанции в Полтавской области. Кроме того, сообщалось о возгорании на объекте в Сумской области. Оба пожара ликвидировали, однако подстанции оказались обесточены.

Ранее Зеленский признал, что все ТЭС на Украине уничтожены.