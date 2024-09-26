Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сроки уточнения причины смерти детей под Красноярском

СК: причины смерти детей под Красноярском установят не менее чем через месяц

close
Прокуратура Красноярского края

Точные причины смерти четырех детей в поселке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края будут установлены не менее чем через месяц, заявили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя ведомства, предварительные результаты судмедэкспертизы показали, что дети отравились вследствие воздействия неустановленного токсического вещества.

В ведомстве ожидают более точные результаты исследований в ближайший месяц.

Ранее стало известно, что родителей погибших в селе Красная Сопка Красноярского края выписали из больницы.

24 сентября в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. Ведомство опубликовало фотографии с дихлофосом «Варан», который производится на новосибирском заводе «Сибиар».

21 сентября в красноярском селе Красная Сопка многодетная семья — двое взрослых и четверо детей — отравилась, поужинав пельменями и курицей. Детей спасти не удалось.

Ранее производитель дихлофоса отреагировал на ситуацию с отравлением семьи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами