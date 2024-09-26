Названы сроки уточнения причины смерти детей под Красноярском

Точные причины смерти четырех детей в поселке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края будут установлены не менее чем через месяц, заявили в главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя ведомства, предварительные результаты судмедэкспертизы показали, что дети отравились вследствие воздействия неустановленного токсического вещества.

В ведомстве ожидают более точные результаты исследований в ближайший месяц.

Ранее стало известно, что родителей погибших в селе Красная Сопка Красноярского края выписали из больницы.

24 сентября в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. Ведомство опубликовало фотографии с дихлофосом «Варан», который производится на новосибирском заводе «Сибиар».

21 сентября в красноярском селе Красная Сопка многодетная семья — двое взрослых и четверо детей — отравилась, поужинав пельменями и курицей. Детей спасти не удалось.

Ранее производитель дихлофоса отреагировал на ситуацию с отравлением семьи.