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Поджигателю из Перми сократили срок

Пермяку, который поджег свою девушку, смягчили наказание

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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Жителю Перми, 17-летнему молодому человеку, который поджег свою 15-летнюю девушку, смягчили наказание, сократив срок заключения на месяц. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Решение сократить срок принято из-за того, что уголовное преследование по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») было прекращено в связи с истечением срока давности.

При этом остальные приговоры, в том числе за изнасилование несовершеннолетней, были оставлены без изменения — всего пермяк был осужден на девять лет и десять месяцев лишения свободы. Теперь он будет сидеть на месяц меньше.

До этого в Пермском крае вынесли приговор подростку, который прошлым летом изнасиловал и сжег свою одноклассницу

Во время процесса несовершеннолетний утверждал, что его знакомая была согласна вступить сексуальный контакт, а поджег он ее якобы после того, как девушка упала на путях и потеряла сознание.

Ранее суд вынес приговор подросткам, которые изнасиловали мальчика в Тыве.

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