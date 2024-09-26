Поджигателю из Перми сократили срок

Жителю Перми, 17-летнему молодому человеку, который поджег свою 15-летнюю девушку, смягчили наказание, сократив срок заключения на месяц. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Решение сократить срок принято из-за того, что уголовное преследование по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») было прекращено в связи с истечением срока давности.

При этом остальные приговоры, в том числе за изнасилование несовершеннолетней, были оставлены без изменения — всего пермяк был осужден на девять лет и десять месяцев лишения свободы. Теперь он будет сидеть на месяц меньше.

До этого в Пермском крае вынесли приговор подростку, который прошлым летом изнасиловал и сжег свою одноклассницу

Во время процесса несовершеннолетний утверждал, что его знакомая была согласна вступить сексуальный контакт, а поджег он ее якобы после того, как девушка упала на путях и потеряла сознание.

Ранее суд вынес приговор подросткам, которые изнасиловали мальчика в Тыве.