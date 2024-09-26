Девушка-подросток чудом выжила, отбившись от напавшего на нее незнакомца в Новоузенске

В Саратовской области девушка-подросток чудом выжила, отбившись от напавшего на нее незнакомца. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 15 сентября в городе Новокузнецке. Незнакомец на Целинной улице напал на 15-летнюю девушку, которая поздно возвращалась домой. Он ударил ее по голове сзади, сбил с ног и сдавил ей шею. Однако несовершеннолетняя оказала активное сопротивление и стала звать на помощь, напугав преступника. Злоумышленник скрылся, не доведя преступный умысел до конца.

Следователи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего молодого человека. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются.

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