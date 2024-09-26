Россияне назвали самое важное в архитектуре ЖК

Большая часть россиян, планирующих покупку квартиры, обращают внимание на проработанную и качественно выполненную придомовую территорию, наличие и архитектуру балконов/лоджий, а также наличие и конфигурацию больших окон. Это показало исследование Pergaev Bureau, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Наиболее важной составляющей в архитектуре ЖК из всех предложенных вариантов оказалось грамотное зонирование двора. Наличие мест для игр детей, отдыха, активного спорта, прогулок, выгула собак, тротуаров и т.д. оказалось самым важным для 41,7% опрошенных.

35% респондентов выделили в качестве главного критерия наличие и дизайн балконов/лоджии.

На третьем месте — природная компонента. Наличие и масштаб озеленения внутренней территории комплекса может оказаться аргументом в пользу покупки для 33% респондентов.

29,1% потребителей наибольшее внимание обратят на архитектуру, размер и расположение окон в квартире. Они оценили наличие панорамного остекления, широких окон с высокими подоконниками и угловые квартиры.

То, как и чем освещается внутренняя территория комплекса, является наиболее важным параметром для 27,2% респондентов.

19,4% опрошенных интересуются дизайном лобби (эстетика и распределение функциональных зон — лифтовые холлы, ресепшн, колясочные, гостевые пространства и т.д.). При этом архитектура фасадов жилого комплекса и разнообразие планировочных решений в квартирографии набрали одинаковое количество голосов — по 17,5%.

14,6% респондентов наибольшее внимание обращают на расположение и архитектуру площадок ТБО.

И, наконец, 12,6% точно спросят у застройщика, есть ли в здании коммерческие помещения и где они расположены (на первых этажах, в стилобате, в отдельно стоящем торгово-офисном центре).

«Результаты опроса продемонстрировали, что планировки квартир оказались важными для меньшего количества респондентов, чем организация дворового пространства жилого комплекса. Хотя свои квадратные метры всегда были ближе к телу, но сейчас покупателей интересует в большей степени инфраструктурная часть. Мы увидели, что меняется мышление людей и, как следствие, культура потребления в сфере недвижимости. Теперь они мыслят не столько масштабами квартиры, сколько категориями благоустройства дворов и функционала мест общего пользования. Им важно, например, чтобы в лобби можно было поработать, отдохнуть, заняться спортом и приятно провести время на свежем воздухе, а также возможность отвести ребенка в детскую комнату», — резюмирует Сергей Пергаев, основатель и креативный директор Pergaev Bureau.

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