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Каждый десятый россиянин совершает покупки онлайн каждый день

Каждый пятый россиянин покупает что-нибудь онлайн 2-3 раза в неделю

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Depositphotos

Треть опрошенных россиян совершают покупки онлайн нечасто — от 2 до 4 раз в месяц. Каждый пятый (19%) покупает что-то в интернете 2-3 раза в неделю, а каждый десятый (11%) — каждый день. Это показало исследование СДЭК, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лишь 1% респондентов вовсе не совершают онлайн-покупок.

Чаще всего пользователи покупают товары в мобильных приложениях — так ответили 27% респондентов. Чуть меньшему количеству опрошенных (24%) неважно, где была совершена покупка: на сайте или в приложении. Приверженцев только одного места для покупок оказалось немного: за использование только сайтов проголосовали 7%, а за использование только мобильных приложений — 15%.

Основная причина выбора мобильных приложений для онлайн-шопинга — удобство и высокая скорость совершения покупки, когда «все под рукой». При том почти каждый третий (31%) считает, что все зависит от интерфейса конкретного приложения или сайта, и готовы ориентироваться только на этот критерий.

В этом году респонденты онлайн чаще всего покупали одежду и обувь (65%), бытовую химию и хозтовары (41%), косметику и парфюмерию (37%). Продукты в этом рейтинге оказались лишь на четвертом месте наряду с товарами для хобби (по 35%). Все категории россияне приобретали в 6 раз чаще в мобильных приложениях, чем на веб-сайтах.

Ранее выяснилось, что более трети россиян не доверяют рекламе без маркировки.

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