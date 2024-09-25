Умер экс-журналист «Ъ» и главный редактор GZT.ru Дмитрий Павлов

Скончался экс-журналист газеты «Коммерсантъ» и главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов. Об этом сообщается на сайте «Ъ».

«25 сентября простились с Димой Павловым, нашим корреспондентом и спецкорреспондентом, а затем — начальником отдела газеты «Газета» и главным редактором издания GZT.ru», — сказано в сообщении.

Как пишет газета, Павлов устроился в «Коммерсантъ» в 1993 году. Тогда он начал работу в дежурной смене отдела оперативной информации. До того как заняться журналистикой, Павлов получил образование химика. Впоследствии это помогло ему как автору криминальной хроники.

11 сентября не стало телеведущего и общественного деятеля Николая Сванидзе. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила в беседе с «Газетой.Ru», что в последнее время журналист тяжело болел, его «разбил инсульт».

6 сентября сообщалось о смерти бывшего главного редактора сайта kommersant.ru Павла Черникова.

Ранее в Москве умер бывший главный редактор «Ведомостей».