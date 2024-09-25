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Названа причина взрыва в здании суда в США

Причиной взрыва в здании суда в США стало самодельное взрывное устройство

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Gabrielle Crockett/Reuters

Взрыв в здании суда в американском городе Санта-Мария произошел из-за детонации самодельного взрывного устройства, которое было установлено преднамеренно. Об этом написал шериф калифорнийского округа Санта-Барбара в соцсети Х.

В среду шериф сообщил о взрыве и призвал горожан избегать района суда, поскольку место происшествия может быть опасным.

25 сентября во Владимирской области вынесли приговор местному жителю, который по телефону угрожал взорвать здание администрации и больницы. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно из-за смягчающих обстоятельств.

24 августа стало известно, что в Казани парень и девушка бросили коктейль Молотова в здание гарнизонного военного суда.

В конце мая жительница Камчатки получила шесть лет условно за угрозы взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии.

Ранее пьяный москвич открыл газ в квартире и угрожал взрывом.

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